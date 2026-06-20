أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بمعاقبة امرأة من جنسية دولة أوروبية بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليها، وتغريمها مبلغ 18 ألفاً و750 درهماً قيمة الأموال التي استولت عليها، وضبط هاتفها النقال وإبعادها عن الدولة، بعد إدانتها بتهمة استخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها بقصد الحصول لنفسها أو لغيرها على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة، وذلك من دون تصريح من مالكها.