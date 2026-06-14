«أنت متخلف» تكلف فتاة 28 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة أن تؤدي إلى شاب 8000 درهم تعويضاً عن سبه في شارع عام ووصفه بالجنون، وكانت المحكمة الجزائية قد دانت المدعى عليها وغرّمتها مبلغاً قدره 20 ألف درهم، ليكون إجمالي العقوبة 28 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب من جنسية عربية دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 49 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المعنوي مع إلزامها رسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أن المدعى عليها شتمته في الشارع العام بعبارة «أنت متخلف يا حيوان»، وتمت إدانتها جزائياً وتغريمها 20 ألف درهم، وأسند الشاب دعواه بصورة من الحكم الجزائي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن المدعي سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها أحيلت بشأنها الأخيرة للمحاكمة الجزائية بتهمة السب، وهي واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب، وصدر ضدها الحكم الجزائي بإدانتها بالغرامة 20 ألف درهم، وأصبح ذلك الحكم نهائياً وباتاً بموجب الشهادة الصادرة من النيابة العامة، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المدعى عليها، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.

وعن طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية، بيّنت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية رقم 25 لسنة 2025، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز، ضمان الضرر، وكان الثابت أن المدعى عليها قامت بإسناد واقعة من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب بسب وشتم المدعي، ما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كل الأضرار الأدبية والمعنوية وما أصابه في شعوره بسبب خطأ المدعى عليها.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 8000 درهم، وإلزامها مصروفات ورسوم الدعوى.