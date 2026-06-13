2000 درهم غرامة لسائق تسبب في إصابة شخصين

قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق آسيوي 2000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في إصابة شخصين، وإلحاق أضرار بمركبتين جراء حادث مروري وقع نتيجة عدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مروري وقع في منطقة اختصاص مركز شرطة بردبي، حين كان المتهم، (27 عاماً)، يقود مركبته على أحد الطرق قبل أن يفقد المسافة الآمنة بينه وبين المركبة التي تسير أمامه.

وبحسب أوراق الدعوى، أدى إهمال السائق وعدم انتباهه أثناء القيادة إلى اصطدام سيارته بمركبة تحمل لوحات خليجية، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخصين بإصابات جسدية متفاوتة، فضلاً عن تعرض المركبتين لأضرار مادية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير، بعد أن أسندت إليه تهمتي التسبب خطأ في المساس بسلامة جسم الغير، وإتلاف أموال مملوكة للغير، وخلال جلسات المحاكمة، أقر المتهم بما نسب إليه، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى تضمنت محضر الضبط والمعاينة الميدانية للحادث، إلى جانب تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي الذي أعده المختصون، وجميعها أثبتت بصورة قاطعة أن سبب الحادث يعود إلى خطأ السائق وعدم انتباهه أثناء القيادة.

كما استندت المحكمة إلى التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، والتي أثبتت تعرضهما لإصابات نتيجة الحادث، فضلاً عن اعتراف المتهم أمام جهات الاستدلال بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه. وأكدت المحكمة أن الأدلة المطروحة جاءت متساندة ومتكاملة، وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهم تسبب بخطئه في إصابة شخصين وإلحاق أضرار مادية بمركبتين، الأمر الذي توافرت معه أركان الجريمتين المسندتين إليه. ورأت المحكمة، أن ظروف الواقعة وملابساتها، وما أبداه المتهم من اعتراف استوجبت منحه قدراً من الرأفة القانونية، فقررت تخفيف العقوبة والاكتفاء بتغريمه مبلغ 2000 درهم.