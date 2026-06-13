أروقة المحاكم

أحالت النيابة العامة في دبي رجلاً أوروبياً إلى محكمة الجنح، بتهمة الاعتداء على خصوصية شخص عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات، بنشر أخبار أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات، أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية. وقضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم لما أسند إليه، وبمصادرة هاتفه النقال المضبوط، وبحذف البيانات محل المقطع المرئي والمسموع موضوع الجريمة، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.