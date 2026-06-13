صورة لمولود جديد نشرها رجل عربي على مواقع التواصل كانت كافية لإشعال غضب طليقته، لتتحول لحظة انفعال عابرة إلى قضية جزائية انتهت بحكم قضائي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات زوجية طويلة بين المتهمة وطليقها، انتهت بالطلاق بعد فترة مشاحنات، فيما استمرت النزاعات بينهما حول النفقة والحضانة وشؤون الأبناء الثلاثة.

وبعد فترة من الانفصال، تزوج الأب ورُزق بمولود جديد، ونشر صورة للطفل عبر حسابه على مواقع التواصل، مع كلمات تعبر عن سعادته بحياته الجديدة. إلا أن المنشور أثار غضب طليقته التي أعادت نشر صورة المولود عبر حسابها الشخصي، وأرفقتها بعبارات تضمنت إساءة إلى طليقها وأسرته.

وتقدم الأب ببلاغ إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، حيث أقرت المتهمة بجريمتها. وأحيلت القضية إلى المحكمة التي انتهت إلى إدانتها بارتكاب جريمة عبر الشبكة المعلوماتية، وقضت بتغريمها مبلغ 2000 درهم، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، ومحو البيانات المخالفة، وإغلاق حسابها الإلكتروني ثلاثة أشهر.