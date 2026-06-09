«قضاء أبوظبي» تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات العدلية

استعرضت دائرة القضاء في أبوظبي مشروعاتها المستقبلية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في المنظومة القضائية والخدمات العدلية، وسبل التوظيف الأمثل لآليات إدماج الأنظمة الذكية، بما يضمن مواكبة أحدث الطفرات التقنية العالمية، والارتقاء بكفاءة الأداء العدلي والقضائي، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية، برئاسة وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، الذي ناقش آليات تعزيز التعاون والشراكة مع دائرة التمكين الحكومي لتحقيق توجهات حكومة أبوظبي في التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض خطط العمل والمشروعات الرقمية المعتمدة لرفع جودة الخدمات الذكية المقدمة في القطاع القضائي.