2000 درهم عقوبة سائق تسبب في صدم دراجة نارية وإصابة قائدها

قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق آسيوي 2000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في إصابة قائد دراجة نارية وإتلاف مركبتين نتيجة قيادته بإهمال ودون التأكد من خلو الطريق قبل الدخول إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مروري وقع في نطاق اختصاص مركز شرطة الراشدية، حين قاد المتهم مركبته دون مراعاة ظروف الطريق أو اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، ودخل إلى الشارع قبل التأكد من خلوه من المركبات القادمة.

وأظهرت أوراق القضية أن هذا التصرف أدى إلى اصطدام مركبته بدراجة نارية كان يقودها رجل هندي، ما أسفر عن تعرض الأخير لإصابات جسدية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المركبتين. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير، وأسندت إليه تهمتي المساس بخطئه بسلامة جسم إنسان، والتسبب في إتلاف مال مملوك للغير نتيجة قيادته غير الحذرة.

وبحسب حيثيات الحكم، فإن التحقيقات والمعاينة المرورية أثبتتا أن الحادث وقع نتيجة إهمال المتهم وعدم انتباهه أثناء القيادة، ودخوله الطريق قبل التأكد من خلوه، الأمر الذي أدى مباشرة إلى وقوع التصادم وإصابة قائد الدراجة النارية.

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة الواردة في محضر الضبط والمعاينة جاءت متسقة مع ظروف الواقعة، وأكدت مسؤولية المتهم عن الحادث وما ترتب عليه من إصابات وأضرار مادية، كما استندت إلى نتائج الكشف والمعاينة التي أثبتت الخطأ المروري المنسوب إليه.

ورأت المحكمة أن التهمتين المسندتين إلى المتهم ارتبطتا بفعل واحد تمثل في الخطأ المروري الذي أدى في الوقت نفسه إلى إصابة شخص وإتلاف ممتلكات الغير، ما يجعل الواقعة جريمة واحدة وفقاً للقانون.

وأخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، وقضت في النهاية بتغريمه 2000 درهم عما أسند إليه.