أروقة المحاكم

ضبطت شرطة دبي شخصين من جنسية دولة عربية تسللا إلى أحد المنازل، ووجهت إليهما اتهاماً بالسرقة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستراق السمع أو تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص بوساطة جهاز.

وبعد التحقيق معهما من قبل النيابة العامة في دبي أحالتهما إلى محكمة الجنح التي غيّرت قيد التهمة ووجهت إليهما تهمة دخول مكان مسكون، أو معد للسكنى أو لحفظ المال أو عقار خلافاً لإرادة صاحب الشأن.

وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بإدانتهما وعاقبتهما عن التهمة الموجهة إليهما.