قرر شخص من جنسية دولة إفريقية، عمره 32 عاماً، تصفية خلافات مالية مع آخر بطريقة غير متوقعة، إذ استغل وجوده أمام إحدى البنايات في منطقة دبي الرياضية، وباغته بلكمة في وجهه قبل أن ينتزع سلسلة مطلية بالذهب من رقبته بالقوة، لكن شرطة دبي تمكنت من كشف ملابسات الواقعة، وأحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح.

وتعود تفاصيل القضية إلى الساعات الأولى من يوم رأس السنة، حين كان المجني عليه يغادر شقة تقيم فيها أسرته، قبل أن يفاجأ بالمتهم يهاجمه بشكل مفاجئ، ويحاول الاستيلاء على سلسلة تقدر قيمتها بنحو 700 درهم، وبحسب التحقيقات، كان المتهم يحمل سكيناً أثناء الواقعة وتمكن من نزع السلسلة بالقوة بعد الاعتداء على المجني عليه. وكشفت التحريات وتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات الشهود تفاصيل الحادث، فيما أكدت المحكمة أن المتهم استخدم القوة لشل مقاومة المجني عليه والاستيلاء على السلسلة دون رضاه.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمة السرقة بالإكراه.