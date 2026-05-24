تحولت جولة تسوق عادية داخل مركز تجاري شهير في دبي إلى واقعة سرقة متكررة قيمتها 349 درهماً، وانتهت باعتراف كامل.

دخل المتهم إلى محل معروف، يتجول ويعاين البضائع بهدوء، واستولى على حزام ملابس وغادر دون لفت الانتباه. وبعد وقت قصير عاد مجدداً وتمكن من سرقة حقيبة وقميص وغادر المكان سريعاً، لتبدأ بعدها الشكوك داخل المحل حول اختفاء البضائع بشكل متكرر في اليوم نفسه.

التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مدعومة بتفريغ كاميرات المراقبة، قادت إلى تحديد هوية المتهم، حيث أظهرت اللقطات دخوله وخروجه في المرتين، كما وثقت لحظات الاستيلاء على البضائع.

وعقب ضبطه لم ينكر المتهم ما نُسب إليه، ورغم ثبوت الاتهام، أخذت المحكمة بظروف الدعوى وملابساتها، خصوصاً بعد إعادة المسروقات، وقررت استعمال الرأفة بحق المتهم وفقاً لنصوص القانون، وعوقب بالحبس وغرامة بقيمة البضائع المسروقة.