أروقة المحاكم

ارتكب شخص من جنسية دولة آسيوية ثلاث جرائم مركبة في وقت واحد، إذ أحدث شغباً في مكان عام متسبباً في إزعاج الغير، وتعدى على موظف عام خلال أداء وظيفته وخدمته أثناء محاولة القبض عليه، فيما تمثلت التهمة الثالثة في السب علانية، وتم ضبطه من قبل الشرطة وأحيل إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح، حيث أنكر التهمتين الثانية والثالثة، لكن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر عما أُسند إليه بالتهمتين الأولى والثانية والحبس لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة، كما أمرت بإبعاده عن الدولة، ولاتزال الدعوى تُنظر في مرحلة الاستئناف.