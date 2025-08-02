10 آلاف درهم غرامة لمتسبب في حادث  

تسبب سائق في حادث مروري، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص من جنسية دولة آسيوية.

ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهم المساس بالخطأ بسلامة جسم الغير، وإتلاف مال مملوك للغير، وقيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته دون أن يأخذ بظروف الحال، فانحرف بها بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة كانت تقلّ المجني عليهم، وإصابتهم، وإتلاف السيارتين.

واعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم الموجهة إليه، وأثبت التقرير الفني لمخطط الحادث مسؤوليته عن ارتكابه.

واطمأنت المحكمة لأدلة الإدانة، وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم.