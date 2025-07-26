وضع حدث تحت الاختبار القضائي

قضت محكمة الجزاء في دبي بوضع حدث أدين بتهمة السرقة تحت الاختبار القضائي بعد أخذ سند تعهّد من ولي أمره.

وأفادت تفاصيل الدعوى بالقبض على الحدث المتهم مع آخر بالغ، إثر ارتكابهما جريمة السرقة.

وأفاد الأخير في تحقيقات النيابة العامة بأنه تولى مراقبة الموقع الذي استهدفاه بجريمتهما، فيما تولى الحدث السرقة.

وأنكر المتهم ارتكاب الجريمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة، لكن المحكمة رأت أنه يحاول الإفلات من العقوبة.

وأحيل إلى قسم الباحثين الاجتماعيين في النيابة العامة في دبي، فأوصى بتوقيع تدبير الإيداع في مأوى علاجي أو دار للتربية أو معهد الإصلاح.

وقضت المحكمة بوضعه تحت الاختبار القضائي.

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