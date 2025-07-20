أملك علامة تجارية مرموقة، واكتشفت أن منافساً عرض مبالغ مالية على أحد موظفي شركتي حتى يسرب له بيانات عملائي، كما نشر عبر شبكات التواصل معلومات مغلوطة عن منتجاتي لتشويه صورتي، فما الحل؟ «أ.أ»

في إطار المنافسة المشروعة لا يجوز لمنافسك أن يحاول شراء ذمة موظفيك لتسريب بيانات سرية، أو أن يستقطبهم للعمل لديه، لأن هذا السلوك مجرّم، ويوجب التعويض، وفق قانون المعاملات التجارية الذي ينص على أنه «لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة متعلقة بمنشآته وبضاعتها أو أوصافها أو غير ذلك من أمور تتعلق بطبيعتها أو أهميتها، كما لا يجوز أن يعلن - خلافاً للحقيقة - أنه حائز على مرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أي طرق تنطوي على عدم الصحة، بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض، ولا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته أو أن يذيع أو ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسؤولاً عن التعويض».

وفي حالة تورط موظفيك بالتجاوب معه فنحن أمام جريمة إفشاء الأسرار.

ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشائه أو استعماله، فالتعويض جابر لهذه التجاوزات ومخالفة القانون والآداب والأعراف التجارية.