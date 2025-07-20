أقامت شركة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام سائق عمل لديها بسداد مبلغ 8000 درهم، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه عمل لديها على إحدى سيارات الأجرة، وحصل منها على قروض قبل ترك العمل، كما أنه ارتكب مخالفات مرورية، وترصد في ذمته لها 8000 درهم.

وقدمت حافظة مستندات طويت على إقرار استلام قرض بمبلغ 5500 درهم، متضمناً تعهداً منه بالسداد للشركة على أقساط، إضافة إلى تعهد آخر بسداد مبلغ 8000 درهم، كلفة الحصول على رخصة القيادة واجتياز الاختبارات ودروس القيادة، لافتة إلى أن مطالبتها منه تمثلت في المبلغ الذي لم يلتزم بسداده.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه وفق المستندات التي قدمتها، ومن ثم قضت بإلزامه بسداد 8000 درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

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