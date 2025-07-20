30 ألف درهم غرامة لمتعاطي مخدرات

أقر متهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة في دبي بتعاطي المخدرات، مضيفاً أنه حصل عليها من خلال مروج آسيوي تواصل معه من رقم دولي، وحدد له موقع المخدرات عبر رسالة تحوي خريطة إلكترونية.

وأكد أنه حول المبلغ للمروج دون أن يلتقيا.

بدورها أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أدانته بتهمتي التعاطي وحيازة مادة مخدرة، وقضت بمعاقبته بغرامة 30 ألف درهم عما أسند إليه، ومصادرة المؤثر العقلي المضبوط، ومنعه من تحويل أو إيداع أي أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.