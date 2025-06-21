سائق يدهس عابراً «غير ملتزم»

لم يلتزم سائق من جنسية دولة آسيوية بعلامات السير والمرور أثناء قيادته مركبة، وفوجئ بأحد المارة يعبر من مكان غير مخصص للمشاة فدهسه وتسبب في إصابته. ووجهت نيابة السير والمرور بدبي إلى السائق ارتكاب تهمة المساس بالخطأ في سلامة جسم الغير، وعدم تقدير مستعملي الطريق، فيما اتهمت العابر بعدم الالتزام بآداب عبور المشاة، ووجهت لكليهما اتهاماً بإتلاف مال مملوك للغير، وهي السيارة التي كان يقودها المتهم الأول وهي غير مملوكة له.

وثبت بالتقرير الفني للحادث خطأ كليهما، ولم يمثلا أمام محكمة المرور رغم إعلانهما، واطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت بوجود خطأ مشترك من قبل المتهمين، وقضت بمعاقبة الأول بغرامة 3000 درهم، والثاني غرامة 200 درهم.