أروقة المحاكم

تورط رجل وامرأة من جنسية دولة عربية في حيازة مواد مخدرة اشترياها عبر شخص مجهول من خلال تحويل قيمتها إليه عبر حساب بنكي، كما تبين من خلال فحصهما أنهما تحت تأثير التعاطي.

وعاقبتهما محكمة الجنح في دبي بتغريمهما مبلغ خمسة آلاف درهم، وأمرت بمنعهما من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاتهما أو بواسطة الغير إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وإبعادهما عن الدولة.