تصادم مركبة ودراجة.. والسائقان متهمان

كشفت التحقيقات في ملابسات حادث مروري بين دراجة نارية وسيارة أجرة عن خطأ ارتكبه كلا السائقين، إذ تبين أن الأول لا يحوز رخصة قيادة، فيما تسبب الثاني في الحادث حين فتح باب مركبته فجأة دون مراعاة القادم من الخلف.

وأفادت تفاصيل القضية بأن سائق الدراجة تجاوز بطريقة خطأ أثناء القيادة بسرعة زائدة، فاصطدم بباب مركبة الأجرة أثناء قيام سائقها بفتحه فجأة، معرضاً بدوره مستعملي الطريق للخطر.

ونجم عن الحادث إصابة سائق الدراجة، وإتلاف المركبتين. وأحالت النيابة العامة السائقين إلى محكمة السير بتهمتي المساس بسلامة جسم الغير، وقيادة مركبة برخصة منتهية.