محاكم دبي تبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء

عقدت محاكم دبي جلسة حوار استراتيجية مع خبراء دوليين من المركز الوطني لإدارة المحاكم (NCSC) في الولايات المتحدة الأميركية، لبحث سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تطوير منظومة العدالة.

واستعرض اللقاء، الذي عُقد بالتعاون مع شركة «سيا بارتنرز»، قصص نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم الأميركية، وتجربة دبي الرائدة في الرقمنة.

كما ناقش المشاركون، برئاسة نائب مدير محاكم دبي، القاضي عمر ميران، الأبعاد الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، مثل ضمان الحياد وحماية الخصوصية، وأهمية تدريب الكوادر القضائية.

وتهدف هذه المبادرة إلى استكشاف شراكات استراتيجية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في مجال العدالة الرقمية المتكاملة والمبتكرة.

• «المبادرة» تهدف إلى استكشاف شراكات استراتيجية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في مجال العدالة الرقمية المتكاملة والمبتكرة.