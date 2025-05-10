3000 درهم غرامة لمتسبب في حادث مروري
عاقبت محكمة السير في دبي سائقاً من جنسية دولة آسيوية بغرامة 3000 درهم، بعدما تسبب في حادث مروري نتيجة انحرافه بشكل مفاجئ، وصدمه دراجة نارية يقودها شخص آسيوي ما أدى إلى تعرضه لإيذاء جسماني. وكانت النيابة العامة في دبي أحالت سائقاً إلى محكمة السير بتهمتي المساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ، وإتلاف مال مملوك للغير، بسبب عدم الأخذ بظروف الحال والحيطة والحذر والقيادة بإهمال ودون انتباه.
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