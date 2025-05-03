13.5 ألف طلب لخدمات «إسلامية دبي» في 3 أشهر

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تقديم أكثر من 13 ألفاً و500 طلب لخدمات الدائرة المتنوعة خلال الربع الأول من عام 2025 ضمن جهودها المستمرة لتعزيز دورها الديني والمجتمعي، وتقديم خدمات رفيعة المستوى تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات في الإمارة. وتصدرت خدمة الفتوى للاستخدام الشخصي قائمة الخدمات الأكثر طلباً حيث أصدرت إدارة الإفتاء 3259 فتوى شرعية ما يعكس ثقة الجمهور في مرجعية الدائرة وحرصهم على الحصول على إجابات دقيقة من مصادر معتمدة.

وفي جانب نشر رسالة الإسلام سجل مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية إصدار 2267 شهادة إشهار إسلام ما يعكس الجهود المتواصلة في التعريف بالإسلام وقيمه السمحة.

أما على صعيد العمل الخيري فقد بلغت طلبات الموافقة على إقامة خيم الإفطار أو توزيع الوجبات 3241 طلباً في مؤشر على التفاعل الكبير من المجتمع ومؤسساته مع المبادرات الرمضانية، كما قدمت إدارة المؤسسات الخيرية 541 خدمة لتنظيم فعاليات خيرية ما يعكس ازدهار هذا القطاع الحيوي.

وفي مجال التوجيه والإرشاد تلقت الدائرة 258 طلباً لتوفير مفتٍ أو محاضر أو واعظ إلى جانب 297 فعالية إسلامية جديدة نظمتها إدارات التثقيف الديني والمؤسسات الإسلامية.

كما بلغ عدد المشاركين في الدورات والمسابقات الثقافية والدينية 344 مشاركاً ما يعكس الحضور النشط لبرامج التوعية المجتمعية التي تنفذها الدائرة.

وفي قطاع المساجد استقبلت الدائرة 634 طلباً لتحديد اتجاه القبلة و63 طلباً للتبرع العيني للمساجد إضافة إلى 22 طلباً لتخصيص أراضٍ لبناء مساجد جديدة ضمن خطط دعم البنية التحتية الدينية.

أما في ما يتعلق بخدمات المؤسسات الإسلامية فقد تم إصدار 11 ترخيصاً جديداً وتجديد 22 ترخيصاً إلى جانب 10 طلبات لتعيين موظفين جدد، ما يعكس نمواً مطرداً في هذا القطاع.

وتعكس هذه الأرقام التزام الدائرة بتقديم خدمات متكاملة بكفاءة وجودة عالية، وحرص إسلامية دبي على الاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين وتطوير منظومة الخدمات الرقمية والميدانية بما يواكب تطلعات المجتمع ويُسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير التميز الحكومي. وتستمر الدائرة في توسيع نطاق الوصول إلى شرائح المجتمع كافة تحقيقاً لرؤيتها في الريادة في العمل الديني والخيري والثقافي على مستوى إمارة دبي.