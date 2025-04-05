هل يحق لي طلب تعويض مدني إذا تعرضت لأذى عن طريق حيوان يملكه شخص وصدر بحقه حكم جزائي؟ (ل.م - دبي)

هناك حالات عدة يمكن القياس عليها للرد على السؤال، مثل واقعة فتاة تعرضت للعض من كلب ترك صاحبه باب القفص مفتوحاً، ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة.

وفي مرحلة الجزاء صدر حكم ابتدائي بتغريمه بمبلغ 5000 درهم، ثم خفض المبلغ إلى 2000 درهم، في مرحلة الاستئناف، لكن صار الحكم باتاً ونهائياً.

وبعد ذلك، لجأت أم الفتاة إلى المحكمة المدنية، مقررة أنه بسبب عدم سيطرة المدان على كلبه تعرضت الأم لأضرار، تتمثل في المصروفات التي أنفقتها على ابنتها لعلاجها من الإصابات التي ألمت بها، وعرضها على المراكز الطبية والمتابعة المستمرة حتى شفائها، فضلاً عن الأضرار الأدبية التي ألمت بالفتاة، وقضت المحكمة لمصلحتها، وألزمته بسداد 15 ألف درهم تعويضاً.

وما يجب معرفته أنه، وفق المادة 314 من قانون المعاملات المدني، فإن الفعل الضار للحيوانات مسؤولية ذي اليد عليها، سواء كان مالكاً لها أو غير ذلك، ومن ثم يحق لأي متضرر في حالة مماثلة اللجوء إلى القضاء المدني طلباً للتعويض حال صدور حكم جزائي نهائي لمصلحته.

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