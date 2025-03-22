ما هو شيك المدير في الإمارات؟ وهل يعد أداة دفع مضمونة ذات حجية قانونية قوية؟ (ع.م - دبي)

شيك المدير هو نوع من الشيكات المصرفية التي يصدرها البنك نفسه وليس من حساب عميل معين، حيث يقوم البنك بإصدار الشيك بناءً على طلب العميل، بعد أن يقوم بسداد المبلغ المستحق مقدماً، ما يجعله مضمون الدفع بالكامل. يتميز هذا الشيك بضمانات عدة تجعله أكثر أماناً وموثوقية في التعاملات المالية أكثر من الشيكات الشخصية، نظراً لصدوره مباشرة من البنك، ما يقلل من مخاطر التزوير أو الاحتيال أو التلاعب به مقارنة بالشيكات الشخصية، وبذلك لا يواجه المستفيد مخاطر رفض الدفع بسبب عدم كفاية الرصيد أو غيره من الأسباب الشكلية، ما يجعله وسيلة دفع مضمونة.

وغالباً ما يستخدم هذا النوع من الشيكات في المعاملات المهمة، مثل شراء العقارات، أو سداد الالتزامات المالية الكبيرة، حيث يحتاج الطرف المستفيد إلى ضمان أكيد للدفع. كما أنه غير قابل للإلغاء من قبل العميل بعد إصداره، إلا في حالات نادرة، مثل إثبات السرقة أو التزوير، ما يمنحه قوة تنفيذية أكبر. وبفضل هذه المزايا، يُعتبر شيك المدير خياراً مفضلاً في التعاملات التي تتطلب مستوى عالياً من الأمان والموثوقية.

أما في ما يتعلق بالقانون الإماراتي فلا توجد مواد قانونية مستقلة تنظم شيك المدير تحديداً، لكنه يخضع في الغالب للأحكام العامة للشيكات في قانون المعاملات التجارية الإماراتي.