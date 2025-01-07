إغلاق مصنع أسمنت في الفجيرة إثر تصاعد أدخنة

استجابت هيئة الفجيرة للبيئة بفاعلية وسرعة في التعامل مع عطل فني مفاجئ في أحد مصانع الأسمنت بالإمارة، حيث تسبب الخلل في تصاعد أدخنة كثيفة من مدخنة المصنع.

وأفادت الهيئة أن فريق الرصد والرقابة البيئية تحرك فور تلقي بلاغ رسمي من إدارة المصنع، حيث تم التنسيق مع فريق التشغيل ومدير العمليات، وبعد إجراء الفحص الميداني تبيّن وجود خلل في إحدى مراحل التشغيل أدى إلى المشكلة، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية، وأكدت الهيئة أن المصنع أوقف عملياته التشغيلية فوراً، متعهداً بإصلاح الخلل وتقديم خطة عمل شاملة لتجنب تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً، كما أكد استعداده لتطبيق جميع الاشتراطات البيئية المنصوص عليها من قبل هيئة الفجيرة للبيئة.

وذكرت الهيئة أن المصنع قدّم تقريراً فنياً شاملاً للجهات المعنية، يتضمن تفاصيل حول الإجراءات التشغيلية، وفحص ماكينات التشغيل والفلاتر المستخدمة، والتقنيات الخاصة بتنقية الأدخنة المتصاعدة، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تلوث الهواء وحماية البيئة المحيطة، إضافة إلى الحفاظ على جودة الحياة في المناطق السكنية القريبة.

وفي إطار جهودها الرقابية، استكمل فريق الرقابة في هيئة البيئة التفتيش الشامل على المصنع بعملياته التشغيلية، وقام بالتأكد من اتباعه للاشتراطات البيئية المنصوص عليها من قبل هيئة الفجيرة للبيئة، وتطبيق القوانين الاتحادية والمحلية بشأن الحفاظ على البيئة.

. الفحص الميداني أثبت وجود خلل في إحدى مراحل التشغيل، ما أدى إلى وقوع المشكلة، وتعهد المصنع بتقديم خطة عمل شاملة لتجنب تكرار العطل في المستقبل.