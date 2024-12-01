عاقبت محكمة الجنح في دبي عاملين آسيويين سرقا 2600 دولار من نزيل بالمكان الذي يعملان فيه، بالحبس ثلاثة أشهر والغرامة والإبعاد عن الدولة.

وأوضحت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أن المتهمين، عاملا نظافة في إحدى المنشآت، قررا معاً السرقة من النزلاء.

وتنفيذاً لذلك دخل المتهم الأول إلى غرفة المجني عليه وسرق مبلغ 2600 دولار من حقيبته، ثم تقاسم المبلغ مع المتهم الثاني الذي تولى مراقبة الباب ولاذا بالفرار.

وأفاد المجني عليه بأن حقيبته كانت تحوي مبالغ من عملات مختلفة، واكتشف سرقتها لاحقاً فاشتبه في عمال النظافة وأبلغ الشرطة.

وأقر المتهم في محضر استدلال الشرطة بسرقة المبلغ بمساعدة المتهم الثاني، وحصوله على 200 دولار من حصيلة السرقة، بينما حصل الأخير على بقية المبلغ.

وأشار شاهد من الشرطة إلى أن بلاغاً ورد عن الواقعة، فتولى التحقيق مع المتهمين، واعترف الأول بدخول محل إقامة المجني عليه، وسرق منه المبلغ المشار إليه وتقاسمه مع المتهم الثاني الذي اعترف بدوره مقراً بأنه قام بتحويل المبلغ المسروق إلى بلاده.

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