إنقاذ مواطن أصيب نتيجة سقوطه من جبل برأس الخيمة

أنقذ رجال البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني وإدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، وقسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة،

مواطناً شاباً يبلغ 30 عاماً، بعد سقوطه من مرتفع جبلي في منطقة وادي حقيل وتعرّضه لإصابة بليغة .

وأوضحت شرطة رأس الخيمة في بيان صحافي، أمس، أنها تلقت بلاغاً يفيد بتعرّض مواطن للسقوط بمنطقة وعرة في وادي حقيل ليتم على الفور توجيه عدد من الفرق المختصة للمكان المحدد، حيث نجحت الفرق بعد بحث مستمر بالمنطقة الجبلية الوعرة في الوصول إلى المواطن، وتبيّن أن لديه إصابة بالغة استدعت نقله عبر طائرة مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، حيث تم نُقل الشاب المصاب للمستشفى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، فيما تسلمت جهات الاختصاص بمركز شرطة الرمس الشامل ملف الحادثة لاستكمال الإجراءات المتّبعة.