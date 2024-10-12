2000 درهم غرامة «القيادة دون رخصة»       

قضت محكمة المرور في دبي بإدانة شاب من جنسية عربية بتهمة قيادة مركبة دون رخصة قيادة، وعاقبته بغرامة 2000 درهم. وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم كان يقود سيارة حين تم استيقافه من جهات الضبط المروري، وبالتدقيق عليه تبين أنه لا يحوز رخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل استقام على صحة وسلامة التهمة المسندة إليه، وفق مجريات الضبط، فضلاً عن اعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات، واستعملت المحكمة الرأفة مع المتهم بعد إعمال المادتين 101 و100 من قانون الجرائم والعقوبات، وخفضت العقوبة المقررة عليه لظروف الواقعة مكتفية بتغريمه 2000 درهم.

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