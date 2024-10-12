عاقبت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بتهمة حيازة مادة مخدرة عبارة عن لفافات قصديرية تحوي كمية من مخدر الهيروين.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، مفادها أن المتهم موجود في إحدى المناطق، ويتعاطى مواد مخدرة ويحوز كمية منها.

وبعد القبض عليه تم تفتيشه ذاتياً، إضافة إلى سيارته ومسكنه، وأخذت عينة منه لفحصها.

وعثر رجال المكافحة في مسكنه على ست لفافات قصديرية تحوي مسحوقاً له اللون المميز لمخدر الهيروين.

وثبت، وفق تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن العينة التي حصل عليها منه تحوي ما يثبت تعاطيه المخدرات.

وأقر المتهم في محضر الاستدلال بأنه حصل على المخدرات من شخص آسيوي، لا يعرف بياناته، ويتواصل معه عبر تطبيق «واتس أب»، إذ يرسل إليه موقعاً جغرافياً بمكان المخدر دون أن يلتقيا فعلياً.

وكرر المتهم اعترافه أمام النيابة العامة، والمحكمة التي استبعدت تهمة الاتجار، وقضت بمعاقبته بالحبس والإبعاد ومصادرة المضبوطات.

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