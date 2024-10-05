أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة شخص آسيوي بتهمة جلب المواد المخدرة بقصد الترويج، وعاقبته بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف درهم أو الحبس لمدة يوم واحد عن كل 100 درهم بالتتابع، والإبعاد عن الدولة. وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قبلت طعنه شكلاً، لكن رفضته موضوعاً وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن المؤبد والغرامة بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت الواردة بحق المتهم، وإلى أن الحكم صادف الواقع.