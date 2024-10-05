غرامة ووقف العمل بالرخصة لسائق يقود عكس السير

قضت محكمة المرور في دبي بإدانة سائق آسيوي ضبط أثناء قيادة مركبته عكس السير، بينما كان تحت تأثير تعاطي المشروبات الكحولية، وأمرت بوقف العمل برخصته مدة ثلاثة أشهر.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم البالغ 35 عاماً كان يقود سيارته عكس السير، فأوقفته دورية مختصة، وأثبتت نتائج الفحص أنه يقود تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وبسؤاله في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة، اعترف بالتهم المسندة إليه، واطمأنت المحكمة لاعترافه ومطابقته للحقيقة والواقع، لكنها رأت من ظروف الواقعة، والمتهم أخذه بقسط من الرأفة في حدود ما يسمح به قانون العقوبات، وقضت بتغريمه 9500 درهم، ووقف العمل برخصته لمدة ثلاثة أشهر.