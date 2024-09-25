محاكم دبي تناقش مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»

ناقشت محاكم دبي ومعهد دبي القضائي مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»، وذلك ضمن خطة المحاكم الاستراتيجية لدعم التطوير المهني والارتقاء بمستوى أداء القضاة الجدد، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المجال القضائي، وتلبية احتياجات المجتمع، من خلال تعزيز قدرات القضاة وإعدادهم لمواجهة التحديات القضائية المستقبلية.

ويشكل الاجتماع الذي عقده مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، مع مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي في بناء منظومة قضائية تتسم بالكفاءة والاستدامة، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للعدالة والقانون.

وأوضح مدير محاكم دبي، أنه من خلال مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» نسعى إلى تحقيق رؤية محاكم دبي التي تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في تطوير منظومة قضائية متقدمة، تضمن العدالة الناجزة، وتواكب التحولات المتسارعة والتغيرات المستجدة، ومن خلاله سيتمكن القضاة الجدد من تحسين مهاراتهم وضمان التزام أعلى معايير الجودة في العمل القضائي، ما يسهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي.