احتيال على امرأة بإعلان عن «قطة»

أنكر متهم بالاحتيال على امرأة عربية تورّطه مع شخص آخر في تهمة الاستيلاء على مبلغ 5950 درهماً منها بالحيلة، بعد نشر إعلان عن بيع قطة عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، والحصول على النقود دون تسليمها القطة. وقضت محكمة أول درجة في دبي بإدانة المتهمين الاثنين بالحبس شهراً وتغريمهما المبلغ المستولى عليه والإبعاد، لكن عارض المتهم المشار إليه، الحكم، لصدوره غيابياً بحقه، فقبلت المحكمة طلبه، لكنها أيّدت الحكم، فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف منكراً الاحتيال، فقررت المحكمة الاستعلام على الحساب الذي حولت إليه أموال الضحية، وتأكدت من أنه حساب الطاعن، فعدلت التهمة إلى حيازة أموال في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وقضت بحبسه وأيّدت محكمة التمييز الحكم.