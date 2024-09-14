أروقة المحاكم

تعقبت دورية شرطة مسار شاحنة ثقيلة مملوكة لإحدى الشركات بعد سرقتها، واستطاعت من خلال كاميرات المراقبة رصد مواصفات الشخص الذي ارتكب الجريمة، وحددت هويته، وتبيّن أنه سرقها للاستيلاء على الديزل الموجود فيها، إضافة إلى بطاريتين، وباع الديزل لمتهم ثانٍ قُبض عليه أيضاً، وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات، التي قضت بحبسهما شهراً وإبعادهما عن الدولة، إضافة إلى الغرامة.

وبسؤال المتهم الأول أقر بأنه سرق الشاحنة بعد تشغيلها بمفتاح كان بحوزته (كونها قديمة)، وقادها إلى مكان آخر، حيث باع الديزل الموجود فيها مقابل 450 درهماً، ثم أرشد إلى الشخص الذي اشتراه منه.