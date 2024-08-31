قضت محكمة المرور في دبي بحبس آسيوي لمدة أربعة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة رجل دهسه بسيارته وتسبب في وفاته.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه كان يقود سيارته في أحد الشوارع الداخلية بمنطقة سكنية وفوجئ بطفلين أمامه، فانحرف فجأة ودهس المجني عليه الذي كان يقف خارج الطريق، فأحدث به إصابات انتهت إلى وفاته.

من جهته دفع محامي المتهم خلال المحاكمة ببطلان اعترافه لعدم الاستعانة بمترجم، لكن ردت المحكمة بأنها لم تعول على اعترافه، لكن عولت على أدلة ثبوت ارتكابه أخطاء القيادة دون الأخذ بظروف الحال أو الحيطة والحذر اللازمين، وعدم الالتزام بإرشادات وعلامات الطريق، ومن ثم دهس المتوفى.

وأوضحت المحكمة أن ما ورد في باقي مذكرة الدفاع عن المتهم لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً الغرض منه التشكيك في أدلة الاتهام التي اطمأنت إليها المحكمة، موضحة أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي من مراحل الدعوى طالما اطمأنت إلى صدقه.

وقضت المحكمة بحبسه وتغريمه بالإضافة إلى الدية الشرعية، ووقف العمل برخصته ستة أشهر.