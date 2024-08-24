أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي امرأة أوروبية بغرامة 1000 درهم بعد إدانتها بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، باستراق السمع وتسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص بواسطة جهاز، وأمرت بمصادرة الهاتف الذي استخدمته في ارتكاب الجريمة.

ويعد التعدي على خصوصية الغير جريمة يعاقب عليها القانون، بحسب المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 34 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي حددت حالات عدة للتعدي على الخصوصية، منها استراق السمع وتسجيل المحادثات.