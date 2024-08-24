لجأت امرأة عربية إلى حيلة غريبة لإنهاء علاقتها بشخص، إذ حدثت بينهما مشكلة في محطة بترول استدعت حضور الشرطة، وادعت أنه دسّ لها مخدراً في العصير والقهوة، لكن برأته المحكمة الابتدائية في دبي من تهمة تسهيل التعاطي بعد أن اطمأنت إلى أنها دعوى كيدية.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المرأة كانت في محطة بترول، ثم شاهدت المتهم - على حد قولها - فطلبت منه أن يتركها، وأن طريقها غير طريقه، فقال لها «لن أتركك»، فأخبرته بأنها ستدخل دورة المياه، فضربها وحاول كسر الباب، لكنها أبلغت الشرطة.

وقالت المرأة، التي أحيلت إلى محكمة الجنح بتهمة التعاطي، إنها تتعاطى مخدري الكريستال والحشيش، وإن المتهم زودها بهما دون مقابل، وإنه أخبرها بأنه دس لها المخدر في العصير والقهوة.

وبسؤال المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه وقرر أنها صديقته، ولم يزودها بأي نوع من المخدرات، وفي يوم الواقعة حدثت مشكلة بينهما ورفضت الخروج معه، فطرق عليها الباب، فأخبرت الشرطة بأنه يزودها بالمواد المخدرة، لكن الحقيقة أنها هي التي تطلبها من مروج آسيوي.

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