تغريم آسيوي قاد مركبة دون رخصة أو علم صاحبها

قضت المحكمة الابتدائية في دبي بمعاقبة شخص آسيوي بغرامة 3000 درهم بعد إدانته بتهمتي القيادة دون رخصة قيادة سارية المفعول، وقيادة مركبة دون علم أو موافقة صاحبها.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن جهات الضبط المروري ضبطت المتهم أثناء قيادة مركبة في أحد الطرق العامة، وتبين أنه لا يحوز رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص المعنية تخول له قيادة المركبة، كما تبين لاحقاً أنه حصل عليها دون علم أو موافقة مالكها. واعترف المتهم أمام المحكمة بالتهمة الأولى وأنكر الثانية، وانتهت المحكمة إلى ثبوت الدليل المسند إليه، واعترافه لرجال الشرطة، وقضت بتغريمه 2000 درهم عن التهمة الأولى و1000 درهم عن الثانية.