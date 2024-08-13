443 مليون درهم تسويات مالية بمراكز الوساطة والتوفيق في أبوظبي

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي تسويات مالية في 1234 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً، ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، والتي انتهت صلحاً عن طريق الجهود المبذولة للتوصل إلى التسوية الودية في مراكز الوساطة والتوفيق، وبقيمة إجمالية بلغت 443 مليوناً و39 ألفاً و415 درهماً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء بأبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2024، تسوية 657 نزاعاً تجارياً بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 148 مليوناً و844 ألفاً و88 درهماً، وتسوية 276 نزاعاً عقارياً بإجمالي تسويات مالية بقيمة 104 ملايين و434 ألفاً و16 درهماً، فيما سجلت 301 تسوية في نزاعات المستهلكين والمنازعات المدنية بلغت قيمتها 189 مليوناً و761 ألفاً و311 درهماً.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات بالوسائل الودية عبر مراكز الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود والمبادرات الداعمة لتسوية المنازعات ودياً، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.