شرطة أبوظبي تحذر «الريكفري» من إخفاء بيانات المركبات المحمولة

أكدت شرطة أبوظبي منع تغطية لوحات أرقام المركبات المحمولة، بواسطة «الريكفري»، داعية السائقين إلى الالتزام بعدم إخفاء بيانات المركبات المحمولة.

وأكدت أنها لا تطبق المخالفة على المركبة المحمولة منتهية الترخيص، بينما تخالف سائقي حاملات المركبات (الركيفري) وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، بمخالفة «عدم اتباع إرشادات شرطي المرور» بغرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط مرورية.

وشددت شرطة أبوظبي إجراءاتها بحق السائقين المخالفين، بسبب عدم وضوح أرقام لوحات المركبات على الطريق، داعية السائقين إلى عدم إخفاء بيانات لوحات المركبات الخاصة بهم بأي شكل من الأشكال، مثل تحميل الدراجات الهوائية أو أي أغراض أخرى يتعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

وذكرت أن بعض السائقين يرتكبون أخطاء بسيطة على الطريق، من وجهة نظرهم، توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية كبيرة، منها نقل دراجة هوائية على المركبة بطريقة تؤدي إلى إخفاء أرقام اللوحة.

وأكدت أن هناك رقابة مكثفة على حركة السير والمرور في الطرق كافة، وهذه المخالفات يتم رصدها ومتابعتها وتصويرها بدقة، ومخالفة مرتكبيها وتطبيق القانون بحقهم.

وأكدت حرصها على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها، وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

وضبطت شرطة أبوظبي خلال السنوات الماضية سائقين تعمدوا إخفاء لوحات مركباتهم، للتهرّب من أجهزة الرادار في حال تجاوزوا السرعات المحددة على الطرق، وتم تقديمهم للمحاكمة، ومنها القبض على سائق خليجي حاول استخدام غطاء إلكتروني لإخفاء أرقام لوحة مركبته، بعد تحديد رقم اللوحة ومالكها والوصول إليه، وذلك قبل انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح تورّطه في المخالفة.

وأقر القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، مخالفة قيادة مركبة بلوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أومطموسة، أو تم تغييرها، أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية.

ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك يحال إلى النيابة العامة. وتبلغ القيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، على أن يتم حجزها إلى حين دفع القيمة المالية للحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، أو تحال المركبة بعدها للبيع في المزاد العلني.

• شرطة أبوظبي حذرت من نقل دراجة هوائية على خلفية المركبة بطريقة تؤدي إلى إخفاء أرقام اللوحة.

• 50 ألف درهم قيمة فك حجز مركبة ذات لوحات أرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة.