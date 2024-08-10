أروقة المحاكم

أقرت امرأة أمام النيابة العامة في دبي، وفي محضر استدلال الشرطة، بتعاطي مادة مخدرة، لكنها تراجعت أمام محكمة الجنح التي قضت بإدانتها وتغريمها مبلغ 5000 درهم.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن تعاطي المرأة التي تبلغ 22 عاماً مخدرات وحيازتها كمية منها، فتم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، ثم اتخذت الإجراءات القانونية، وصدر إذن من النيابة العامة في دبي بضبطها وتفتيشها، وتفتيش مسكنها وسيارتها.