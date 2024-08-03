أروقة المحاكم

عاقبت محكمة المرور في دبي شاباً يبلغ 21 عاماً بغرامة 2000 درهم، لقيادته سيارة دون رخصة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم قاد سيارته في طريق عام، وضبطته دورية مختصة، وتبين أنه لا يحوز رخصة قيادة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدليل اليقيني استقام على صحة الدعوى، بناء على ما ثبت من محضر الضبط، واعتراف المتهم في محضر جمع الاستدلالات.

وإعمالاً للمادتين 100 و101 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي اكتفت المحكمة بتغريمه مالياً.