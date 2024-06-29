في حال تعرض عامل لإصابة أثناء عمله بمشروع ينفذه مقاول بالباطن، فهل يتحمل مسؤولية علاجه مالك المشروع أم المقاول الأصلي أم رب عمله الحالي؟ (م.أ)

يتحمل مقاول الباطن الذي يتبعه العامل مسؤولية علاجه، وتعويضه عما أصابه من عجز، كما أن المقاول الأصلي يتحمل مسؤولية العمال والموظفين التابعين له وليس مالك المشروع.

ويتولى مقاول الباطن تنظيم وإدارة المهام التي يتولى موظفوه أو عماله القيام بها في المكان وفق علاقته مع المقاول الأصلي، سواء في ما يتعلق باستصدار بطاقات العمل وتبعيتهم القانونية له، ودفع أجورهم والإشراف على أدائهم وحمايتهم من إصابات العمل وأمراض المهنة، وتعويضهم عن ذلك، ومنحهم إجازاتهم السنوية والرسمية ومكافأة نهاية الخدمة.

وبصفة عامة فإن جميع الالتزامات المحددة في قانون وعقود العمل الموقعة بين المقاولين الأصلي والباطن تدار حسب الاتفاق بينهما، دون أن تمتد المسؤولية إلى صاحب المشروع، ويشمل ذلك رابطة التبعية التي تتضمن الإشراف والتوجيه لكل من عمال الطرفين، فيسأل الأول عن موظفيه والآخر كذلك، دون تجاوز المسؤولية.