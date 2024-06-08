إدانة امرأة بتعاطي المخدرات

أقرت امرأة من جنسية دولة آسيوية بتعاطي المواد المخدرة خلال تحقيقات النيابة العامة في دبي، لكنها أنكرت التهمة أمام محكمة الجنح التي التفتت عن إنكارها بعد اطمئنانها لأدلة الثبوت وعاقبتها بالغرامة 5000 درهم بعد إدانتها بتعاطي مؤثرات عقلية.

وأفادت تفاصيل الدعوى، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن تعاطي المرأة للمخدرات وحيازتها كمية منها، فتم إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة في دبي لضبطها وتفتيشها.

وبعد القبض عليها تأكد أنها تحت تأثير التعاطي، وأقرت بجريمتها في تحقيقات النيابة، لكنها أنكرتها لاحقاً أمام المحكمة التي قضت بإدانتها وتغريمها.