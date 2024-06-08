أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حبس أربعة آسيويين اعتدوا على ثلاثة أشخاص بعد أن تحول جدال لفظي بينهم إلى مشاجرة.

وبحسب تفاصيل الواقعة فإن المجني عليهم كانوا يسيرون ليلاً حين اعترض طريقهم اثنان من المتهمين، وحدث اشتباك لفظي، استدعيا على أثره بقية رفاقهم المتهمين الآخرين، وشرعوا في الاعتداء على المجني عليهم، لكن تمكنت الشرطة من تحديد هوياتهم وضبط أربعة منهم وأحيلوا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح.

وبسؤال أحد المتهمين في الواقعة، أفاد بأنه وبقية زملائه لم يكونوا الطرف الذي بدأ المشاجرة، فيما ذكر المجني عليه الأول أنه كان مع أصدقائه في المنطقة وأثناء سيرهم عائدين إلى مقر إقامتهم، شاهدوا اثنين من المتهمين برفقتهما فتاتان، لافتاً إلى أنهم فوجئوا بأحدهما يسألهم مستنكراً عن سبب نظرهم إليهم، فردوا عليه بأنهم يمشون في طريقهم وينظرون بشكل اعتيادي، ومن ثم ضربه أحدهما، بينما نادى الآخر على بقية المتهمين الذين شاركوه ورفيقه الاعتداء عليهم، فأبلغ الشرطة ونقل مع رفاقه إلى المستشفى لتلقي العلاج.