أروقة المحاكم

استغل ستة أشخاص (خمس نساء ورجل)، شهر رمضان الماضي لممارسة أعمال التسول، لكن تم القبض عليهم من قبل الشرطة وتبيّن أنهم قدموا إلى الدولة من إحدى البلدان الآسيوية بتأشيرة زيارة، لكنهم شرعوا في التسول مدعين أنهم من أصحاب الهمم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية متفاوتة حصيلة طلب المساعدة من المارة.

وبسؤال المتهمين في الواقعة، أنكرت النساء الخمس التهمة الموجهة إليهن في محضر استدلال الشرطة، لكن اعترفوا جميعاً بذلك في تحقيقات النيابة العامة.