وثقت كاميرات في سكن عمال سرقة جهازي تكييف ارتكبها حارسا أمن سابقان لدى الشركة المجني عليها، وقُبض على المتهمين وأحيلا إلى النيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح التي حكمت عليهما بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة وغرمتهما قيمة المسروقات.

وأفادت وقائع الدعوى بأن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي عن سرقة في مسكن عمال.

وذكر المُبلغ أنه وضع جهازي تكييف في السكن قبل اكتشاف الجريمة بنحو أربعة أشهر، وعند تفقده المكان لم يجدهما، فراجع نظام المراقبة، وشاهد المتهمين اللذين كانا يعملان سابقاً في الشركة وهما يرتكبان الجريمة.

وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة أفاد بأنه اتفق مع زميله على سرقة الجهازين، وباعاهما خردة.

كما اعترف زميله بارتكاب الجريمة، لكنه تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.

وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الواقعة، وإفادة المبلغ واعترافات المتهمين، لافتة إلى أن إنكار أحدهما ليس سوى محاولة للإفلات من العقوبة.

وأوضحت أن تنازل الشركة عن الدعوى لا يُلتفت إليه، لأن جرائم السرقة بشتى أنواعها لا يجوز فيها التصالح.