خدمات إلكترونية متكاملة في نيابة دبي

توفر النيابة العامة في دبي نحو 130 خدمة متكاملة مصنّفة تحت قائمة من الخدمات الرئيسة، بهدف تسهيل إجراءات متعامليها عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل الخدمات: الشكاوى القضائية والتحقيق، والكفالات والمحاكمة الجزائية، والخدمات القضائية العامة، والخدمات المالية والتأمينات، والتظلمات والطعن على الأحكام، وخدمات الدعوى المدنية، وخدمات تنفيذ الأحكام والأوامر الجزائية، والخبراء، وخدمات المحجوزات والمضبوطات، وخدمات العفو والاسترحام.

وتتصدر قائمة الخدمات الأكثر استخداماً من قِبل النيابة العامة في دبي، صورة ملف القضية، واستلام جواز السفر، وكفالة متهم، واعتراض على مخالفة، وكف البحث، واستفسار عن قضية، وسداد غرامة مرور.