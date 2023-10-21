أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص بتهمة تعاطي المخدرات وعاقبته بغرامة 5000 درهم، وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة بأن معلومات موثوقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوز كمية منها.

وبعد البحث والتحري تبين صحة المعلومات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بشأن إلقاء القبض عليه وتفتيشه ذاتياً، بالإضافة إلى مقر سكنه وسيارته، والسماح بأخذ عينة منه لفحصها.

وفي الموعد المحدد انتقل فريق العمل إلى مقر سكنه، ولم يعثر لديه على شيء فجلب إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث خضع للفحص وتأكد تعاطيه المواد المخدرة.