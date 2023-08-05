اشتبهت دوريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في شخص آسيوي بدا في حالة غير طبيعية أثناء وجوده بالقرب من مركز شرطة، فتم إيقافه وتفتيشه لكن لم يعثر بحوزته على شيء، لكنه اعترف بتعاطي مخدر الهيروين قبل يوم واحد فقط من ضبطه، فأحيل إلى النيابة العامة بدبي بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته وتغريمه وإبعاده عن الدولة. وأفادت تفاصيل الدعوى - حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها - بأنه في تاريخ الواقعة وحال مرور دوريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الرفاعة، شوهد المتهم بالقرب من مركز الشرطة وبدا في حالة غير طبيعية، واشتُبه في أنه تحت تأثير المواد المخدرة.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه تم إيقاف المتهم، وبالحديث معه كان يتلعثم في الكلام، ولا يملك وثائق أو إثبات هوية بحوزته، فسئل عما إذا كان يتعاطى أي مواد مخدرة فأقر بأنه تعاطى مخدر الهيروين قبل يوم من إلقاء القبض عليه.

وبناء على ذلك جُلب المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة بأخذ عينة منه، وتبين من خلال فحصها أنها تحتوي على نوع من المخدرات.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها، وثبوتها في حق المتهم وفق محضر الضبط، وبحسب تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، ثم اعتراف المتهم أمام الشرطة وخلال تحقيقات النيابة العامة، وعند سؤاله من قبل المحكمة. وأوضحت في حيثياتها أن الثابت بالأوراق تعاطي المتهم تلك المادة المخدرة دون وصفة طبية، وتطمئن المحكمة إلى أنه تعاطاها وهو على علم بطبيعتها، ومن ثم قضت بإدانته وحكمت عليه بغرامة 10 آلاف درهم، والإبعاد عن الدولة.